بين الاعتذار وفسخ التعاقد.. تجربتان غير مكتملتين لجوزيه بيسيرو في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

انتهت التجربة الثانية للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، في الدوري المصري، بعدما أعلن الأبيض إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

ويمتلك بيسيرو تجربتين في الدوري المصري الممتاز مع القطبين، الأهلي والزمالك، إلا أن كلا التجربتين لم تكتمل.

التجربة الأولى.. فسخ تعاقد من أجل بورتو

تولى جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي يوم 9 أكتوبر 2015 ورحل يوم 18 يناير 2016، أي أنه قاد الفريق لمدة 101 يوم، بالتحدي في 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في مبارتين وخسر مثلهم.

ورحل بيسيرو عن الأهلي، لرغبته في تدريب بورتو البرتغالي، وقال الأهلي في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول بعدما اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق مؤكدا عدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية إضافة إلى سوء الحظ الذي يلازمه، الأمر التي ترتب عليه سوء النتائج، كما كلف مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) مدير قطاع الكرة بقيادة الفريق فنيا في مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد لحين تعيين مدير فني جديد".

وقالت صحيفة "CNN" البرتغالية، إن الأهلي توصل لاتفاق مع بيسيرو لدفع مبلغ و مقابل الرحيل إلى بورتو، ويصل هذا المبلغ إلى 268 ألف يورو (ما يعادل 3 أشهر من راتبه).

التجربة الثانية.. نتائج أسوأ

كانت نتائج بيسيرو مع الأهلي أفضل من الزمالك، إذ أنه قاد الفريق في 13 مباراة (لمدة 82 يوما)، فاز الأبيض في 6 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراة وحيدة، كما ودع الفريق بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بإقالة جوزيه بيسيرو، بسبب تراجع أداء الفريق والتعادل مع المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في الدوري المصري.

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