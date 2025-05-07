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"على رأسهم القباني والرمادي".. التشكيل الكامل للجهاز الفنى الجديد للزمالك

02:44 م الأربعاء 07 مايو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، التعاقد مع أيمن الرمادي، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ومعه عددا من أبناء النادي في الجهاز المعاون.

وقرر نادي الزمالك، تعيين وائل القباني مديرا للكرة، خلفا من عبدالواحد السيد الذي قدم اعتذارا عن التواجد في مهمته.

وينشر موقع "مصراوي" تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك وجاء كالتالي:

-وائل القباني مديرا للكرة

-أيمن الرمادي مديرا فنيا

-أيمن عبد العزيز مدربا عاما

-أحمد سمير مساعد مدرب

-حازم إمام مساعد مدرب

-عماد المندوه مدرب حراس مرمى

-ماريو مدرب أحمال

-محمد طارق محلل أداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة، حيث خاض 4 مباريات في جولة حسم التتويج، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

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الزمالك فريق الزمالك أيمن الرمادي وائل القباني مدرب الزمالك الجديد
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