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رسميا.. الزمالك يعلن تعيين وائل القباني مديرا للكرة

02:22 م الأربعاء 07 مايو 2025

وائل القباني

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كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تعيين وائل القباني مديراً للكرة خلفاً لعبد الواحد السيد الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

ومن المقرر أن يبدأ وائل القباني مهام عمله بداية من اليوم الأربعاء، استعدادا للمرحلة المقبلة من الموسم الحالي.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك أعلن منذ قليل، تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي رحل بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق.

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