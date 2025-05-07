ماذا قدم جوزيه بيسيرو مع الزمالك خلال 82 يوما؟

كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنهاء التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

وجاء قرار رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الزمالك، بعد التعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا ثم البنك الأهلي 2-2، في الدوري المصري.

ماذا قدم جوزيه بيسيرو مع الزمالك؟

تعاقد الزمالك مع جوزيه بيسيرو يوم 14 فبراير 2025، حتى اليوم الأربعاء 7 مايو، بواقع 82 يوما.

وخاض جوزيه بيسيرو 13 مباراة مع الزمالك، في بطولات الدوري المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفي المجمل، لعب الزمالك 13 مباراة تحت قيادة جوزيه بيسيرو، فاز الفريق في 6 مواجهات وتعادل في 6 مثلهم وخسر لقاء وحيد.

ووصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر مع بيسيرو، بعدما فاز على مودرن سبورت في دور الـ16، وتخطى سموحة وسيراميكا كليوباترا، في الدورين ربع ونصف النهائي.

وودع الزمالك الكونفدرالية الأفريقية مع بيسيرو، من دور ربع النهائي، بالهزيمة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

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