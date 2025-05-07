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رسميا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق

02:05 م الأربعاء 07 مايو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسمياً مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك، أعلن بشكل رسمي، فك الارتباط مع بيسيرو، والرحيل بشكل ودي، وتوجيه الشكر له على ما قدمه في الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، حيث تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف، وتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2.

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