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رسميا.. الزمالك يعلن رحيل بيسيرو

12:49 م الأربعاء 07 مايو 2025

بيسيرو

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

جدير بالذكر، أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، حيث تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف، وتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2.

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