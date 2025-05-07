عاجل.. أيمن الرمادي يقود أول مران للزمالك اليوم

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يقود أيمن الرمادي أول مران لنادي الزمالك اليوم، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على جميع التفاصيل.

وأخطر نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، بالرحيل عن الفريق، على أن يتم عقد جلسة مساء اليوم لتسوية المستحقات المتأخرة المقدرة بشهرين.

وأكد مصدر مطلع، أن أيمن الرمادي سيتواجد في مران الزمالك اليوم، معه الجهاز المعاون، على أن يوقع على العقود حتى نهاية الموسم عقب المران في حضور وكيله.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، حيث تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف، وتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2.

