مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

إنبي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تونس - الشباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. أيمن الرمادي يقود أول مران للزمالك اليوم

12:31 م الأربعاء 07 مايو 2025

أيمن الرمادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يقود أيمن الرمادي أول مران لنادي الزمالك اليوم، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على جميع التفاصيل.

وأخطر نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، بالرحيل عن الفريق، على أن يتم عقد جلسة مساء اليوم لتسوية المستحقات المتأخرة المقدرة بشهرين.

وأكد مصدر مطلع، أن أيمن الرمادي سيتواجد في مران الزمالك اليوم، معه الجهاز المعاون، على أن يوقع على العقود حتى نهاية الموسم عقب المران في حضور وكيله.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، حيث تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف، وتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن الرمادي الزمالك أخبار الزمالك مران الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
رسميا.. الزمالك يعلن رحيل بيسيرو
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة