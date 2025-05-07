"الحصالة".. المنشور الذي تسبب في رفض الزمالك وجود بيبو في جهاز الرمادي

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية أزمة بشأن الجهاز الفني الجديد للزمالك، الذي يتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ودخل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات مع أيمن الرمادي لتولي تدريب الفريق، إلا أنه رفض وجود أحمد مصطفى "بيبو" المدرب العام في الجهاز الفني.

وقال مصدر لمصراوي، إن سبب رفض إدارة الزمالك لوجود أحمد بيبو في جهاز الرمادي، سخريته من النادي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويعود السبب في رفض الزمالك لوجود أحمد بيبو، منشور سابق للأخير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بتاريخ 30 يونيو 2016.

وسخر بيبو من الزمالك، بنشر صورة شعار الزمالك و"حصالة"، بتعليق: "الحصالة أحلى مع الزمالك".

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