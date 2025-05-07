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"مش هيجدد غير لما لبيب يمشي عيب".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو

11:57 ص الأربعاء 07 مايو 2025

أحمد مصطفى ''زيزو''

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كتب- محمد خيري:

وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعدما انقطع عن التدريبات في الفترة الماضية، واقترب بشدة من الانضمام للنادي الأهلي.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر 1": "ما كان من بدري ينزل التدريبات، هو يصح أصلا يا زيزو أنك تشتكي الزمالك وتقول مستحقات".

أكمل: "مستحقات أيه يا عم اللي تخليك تشتكي النادي اللي عملك وصنع اسمك .. ده احنا لينا فلوس لحد دلوقتي من وقت ما كنا بنلعب".

أضاف: "كان لازم زيزو يكون صريح وواضح ويحترم جماهير الزمالك ويقول إنه ماشي ايه الصعب في كده، ايه الصعب انك تكلم ميدو أو كابتن أحمد سليمان أو حسين السيد تقوله أنا ليا مستحقات عايزها .. تقول اللي كلمك أنا مش هجدد أنا مضيت في الأهلي".

وأوضح: "لكن إنك عمال تقول لكل الناس أنا ممضتش أنا قاعد أنا عايز اجدد وانت مخلص كل حاجه، ده حازم إمام طلع وقال إن اللاعب قاله ممضتش للأهلي وفي الاخر نتفاجئ بيه في السفاره الامريكيه يطلع تأشيرة علشان كأس العالم".

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