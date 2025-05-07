مفاجأة.. بيسيرو يرفض طلب ميدو قبل فسخ عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع النتائج والأداء.

وقال "الغندور"، خلال برنامجه "ستاد المحور"، إن البرتغالي جوزيه بيسيرو رفض الجلوس مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك من أجل فسخ عقده بالتراضي.

أضاف الغندور: "طالب بيسيرو من ميدو التواصل مع محاميه الخاص من إنهاء الأمور المالية، والسير بالشكل القانوني".

واقترب نادي الزمالك من تعيين أيمن الرمادي، مديرا فنيا للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم، بعدما عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر، أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيتين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، حيث تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف، وتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2.