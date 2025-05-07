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"شفاء لا يغادر سقما".. إمام عاشور يطالب الجميع بالدعاء لأبنائه

10:53 ص الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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كتب- محمد خيري:

طالب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من الجميع الدعاء لأبنائه بالشفاء.

ونشر إمام عاشور، صورة لأبنائه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اللهم أشفي أولادي شفاء لا يغادر سقما، اللهم أحفظهم من كل سوء وضرر .. اللهم أمين يا رب العالمين".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس، في الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لحسم بطل الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إمام عاشور المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف، بينما يتصدر الترتيب، ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك.

وغاب إمام عاشور عن التهديف مع الأهلي في المباراة الماضية أمام حرس الحدود، رغم فوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 5\0، ولكنه أهدر العديد من الفرص المحققة.

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إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي الدوري المصري
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