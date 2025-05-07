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السخرية من النادي.. إدارة الزمالك ترفض وجود "بيبو" في جهاز الرمادي

10:08 ص الأربعاء 07 مايو 2025
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي مدرب سيراميكا
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي يتحدث عن مواجهة الأهلي
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي
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كتب-مصراوي:

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وجود أحمد "بيبو"، ضمن الجهاز الفني لأيمن الرمادي.

ويقترب أيمن الرمادي من تولي تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي الفريق، إلا أنه اشترط الحصول على 400 ألف جنيه للقبول بتدريب الزمالك لمدة شهر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة الزمالك رفضت وجود بيبو بعدما تأكدت من سخريته من النادي في وقت سابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل بيسيرو عن تدريب الفريق، بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري.

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الزمالك أيمن الرمادي أحمد بيبو
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