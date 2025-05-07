صراع مشتعل بين المصري والبنك الأهلي على بطاقة الكونفدرالية الأفريقية

كتبت- هند عواد:

بعد تعادل البنك الأهلي مع الزمالك، مساء الإثنين، اشتد الصراع بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي على المركز الرابع، المؤهل إلى الكونفدرالية الأفريقية.

وتقلص الفارق بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي إلى نقطتين، حيث يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

مباراة مصيرية ضد الأهلي

يخوض المصري البورسعيدي مباراة مصيرية ضد النادي الأهلي غدًا الخميس، مستفيدًا من دعم جماهيره، في ظل غياب جماهير القلعة الحمراء الذين تم منعهم من حضور مباراتين بسبب السباب الجماعي.

ويسعى المصري لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، مما يجعله يبتعد بفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي.

ويجمع الفريقين، المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، لقاء حاسم في الجولة قبل الأخيرة. وفي حال فوز المصري في مباراته المقبلة ضد الأهلي، لن يحتاج إلى انتظار نتيجة المباراة الفاصلة مع البنك الأهلي، ليضمن المركز الرابع والتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية.

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