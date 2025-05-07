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"بعد العقوبة".. تعرف على المباريات التي سيلعبها الأهلي دون جماهير

08:04 ص الأربعاء 07 مايو 2025

رسائل جماهير الأهلي

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أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الساعات الماضية، عقوبات على جمهور الأهلي، بعد أحداث المباراة الماضية أمام حرس الحدود، في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري.

وقررت الرابطة إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الأهلي على أن يتم تطبيقها خلال المباراتين القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من الدوري.

وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جماهير الأهلي بتوجيه السباب بشكل جماعي.

المباريات التي سيلعبها الأهلي دون جماهير

وينشر موقع "مصراوي" مواعيد مباريات النادي الأهلي التي سيعاقب خلالها ويلعبها دون جماهير.

-مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في الثامنة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج

-مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو، في الخامسة عصرا، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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