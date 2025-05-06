مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

إنبي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تونس - الشباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

شرط مادي.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الرمادي لخلافة بيسيرو

11:56 م الثلاثاء 06 مايو 2025

أيمن الرمادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد خيري:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للفريق.

واستقر مجلس إدارة الزمالك، على رحيل بيسيرو عن تدريب الزمالك، بعد التعادل مع البنك الأهلي 2-2، مساء أمس.

وقال المصدر: "أيمن الرمادي اشترط الحصول على مقابل مادي 400 ألف جنيه، للموافقة على تدريب الزمالك لمدة شهر واحد فقط".

وأضاف: "وتم ترشيح اسم وائل القباني لتولي منصب مدير الكرة في نادي الزمالك، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي".

اقرأ أيضًا:
لم يحققه سوي جوارديولا.. هانز فليك يقترب من معادلة إنجاز تاريخي

برشلونة يتحرك لتأمين لامين يامال عند بلوغ الـ18 عامًا.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن الرمادي جوزيه بيسيرو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان