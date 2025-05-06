شرط مادي.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الرمادي لخلافة بيسيرو

كتب-محمد خيري:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للفريق.

واستقر مجلس إدارة الزمالك، على رحيل بيسيرو عن تدريب الزمالك، بعد التعادل مع البنك الأهلي 2-2، مساء أمس.

وقال المصدر: "أيمن الرمادي اشترط الحصول على مقابل مادي 400 ألف جنيه، للموافقة على تدريب الزمالك لمدة شهر واحد فقط".

وأضاف: "وتم ترشيح اسم وائل القباني لتولي منصب مدير الكرة في نادي الزمالك، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي".

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