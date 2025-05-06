الزمالك يشكو الأهلي بسبب زيزو ويطالب بعقوبات صارمة

كتب-أحمد عبدالباسط:

قدم نادي الزمالك شكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد النادي الأهلي، بشأن أزمة زيزو لاعب الأبيض.

من المقرر أن يرحل زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي لينتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي، كما حصل اللاعب على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا للسفر مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك قدم شكوى أمام لجنة الانضباط يتهم الأهلي بتحريض اللاعبين عليه، مثل محمود كهربا ومعتز إينو والتفاوض مع زيزو خارج الفترة القانونية".

وأضاف المصدر: "واستشهد الزمالك بتصريحات تامر النحاس وطالب بإيقاف قيد الأهلي فترتين وإيقاف زيزو من 4 لـ6 شهر".

وانتقل محمد كهربا إلى الأهلي في يناير 2020، من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما رحل عن الزمالك في يوليو 2019، فيما انتقل معتز إينو إلى الأهلي في يوليو 2007 من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

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