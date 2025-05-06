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"يقترب".. مصدر يكشف بديل بيسيرو في الزمالك

10:44 م الثلاثاء 06 مايو 2025

بيسيرو

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كتب - مراسل مصراوي:

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم قبل إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب أيمن الرمادي يقترب من القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة بدلا من جوزيه بيسيرو.

وقاد المدرب البرتغالي مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي إيجابيا بنتيجة 2-2 في مباراة أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة.

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بيسيرو الزمالك مدرب الزمالك مدرب الزمالك الجديد أيمن الرمادي
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