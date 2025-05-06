في ذكرى رحيله.. هل رفض صالح سليم الجلوس خلف مبارك؟

كتبت-هند عواد:

تحل اليوم الثلاثاء، 6 مايو 2025، الذكرى الثالثة والعشرون لرحيل صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الأسبق، المعروف بلقب "المايسترو".

لا يزال النادي الأهلي يسير على المبادئ التي أرساها صالح سليم قبل أعوام، وهي المبادئ التي اصطدمت ذات مرة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عندما قرر الأخير حضور نهائي البطولة العربية للأندية التي استضافها النادي الأهلي.

فوجئ صالح سليم بترتيبات رجال أمن الرئاسة ومسؤولي البروتوكول في المقصورة الرئيسية، حيث وُضع مقعده في نهاية الصف الأمامي، بعيدًا عن الرئيس. رفض صالح سليم حضور المباراة بسبب ذلك وعاد إلى منزله.

ونظرًا لأهمية وجوده كرئيس للنادي، اعتذر رجال الرئاسة إلى وفاوضوه للعودة، وبالفعل، عاد صالح سليم إلى الملعب وجلس بجوار الرئيس محمد حسني مبارك.

رواية هشام سليم

تحدث هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم، عن الواقعة في تصريحات سابقة لبرنامج وائل الإبراشي على قناة دريم. قال هشام: "طلبوا من صالح سليم الجلوس في الخلف، لكنه قال لهم إن الرئيس مبارك ضيف في النادي الأهلي، وهذا ملعبه. غادر والدي حينها، لأن هناك أصولًا وذوقًا".

موقف آخر في ملعب التتش

ليست هذه الواقعة الوحيدة التي أثارت الجدل حول العلاقة بين صالح سليم والرئيس الأسبق مبارك. يُقال إن صالح سليم رفض استقبال مبارك الذي كان من المقرر أن يهبط بطائرة هليكوبتر إلى ملعب التتش لافتتاح دار الأوبرا.

في نفس اللقاء التلفزيوني، أوضح هشام سليم: "الرئيس كان يرغب في الذهاب إلى المعرض، لكن أبي قال لهم إنه لن ينتظر حتى يذهب. لكنه أضاف: إذا كان الرئيس ضيفًا في النادي الأهلي، فهو على رأسي".

تعليق علاء مبارك

من جانبه، نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الرواية المذكورة. ورد على أحد المتابعين عبر موقع التغريدات "إكس" قائلًا: "هل هناك شخص عاقل يصدق هذا الكلام؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي".

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