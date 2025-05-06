خطوة نحو اللقب.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من مرحلة بطولة الدوري المصري

متابعة - محمد القرش:

اقتربت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 الجاري من الانتهاء، والتي تشهد إثارة وندية كبيرة في مرحلة البطولة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما جاء الأهلي وصيفا برصيد 46 نقطة، قبل نهاية الدوري بـ4 لقاءات.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الخامسة من مرحلة البطولة للدوري المصري موسم 2024/25 يوم الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من مرحلة البطولة

الخميس 8 مايو

الأهلي ضد المصري - 8 مساء

الجمعة 9 مايو

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5 مساء

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8 مساء

فاركو ضد بتروجيت - 8 مساء

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