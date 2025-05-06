"بالعصيان والبلاستيك".. رئيس بلدية المحلة يكشف كواليس الهجوم على الفريق وإصابة لاعب في الرأس

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس نادي بلدية المحلة، مصطفى الشامي، كواليس التعدي على الفريق والجهاز الفني من قبل جماهير فريق أبو قير للأسمدة في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين.

وقال رئيس النادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كان عندنا مباراة ضد أبو قيرة للأسمدة في ملعبهم، وصلنا في غياب التواجد الأمني نهائيا وهو عكس الطبيعي وطبقا للائحة".

وأضاف: "لعبنا المباراة التي شهدت تواجد الجماهير مع عدم تواجد مكان مخصص لهم، فقط (مصاطب ودكة خشب قدامهم نص سور سلك).

وزاد: "احتسب حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في أمرها بالدقيقة التاسعة وقت بدلا من ضائع أي بعد الوقت الذي احتسبه بدقيقة".

وواصل: "اعترض الجهاز الفني لنادي بلدية المحلة كأمر طبيعي يحدث في كل دوريات العالم، وقوبل ذلك بألفاظ غير طبيعية من الجماهير تجاه اللاعبين والجهاز الفني".

وانتقد: "وبمجرد أن انتهت المباراة، فوجئنا بهجوم رهيب من الجماهير المتواجدة تجاه اللاعبين ومعهم (عصيان وخشب وطبل وأشياء من البلاستيك) وانضم لهم الجهاز الفني ولاعبي فريق أبو قير أيضًا ضدنا".

وشدد: "وخلال الهجوم علينا أصيب اللاعب أحمد معروف في الرأس مما افقده الوعي فورا، واسعفه الجهاز الطبي لبلدية المحلة الحاصلين على دورة الشباب والرياضة للتعامل مع الحالات الحرجة".

وأردف: "وتم إفاقة اللاعب بعد حوالي 7 أو 8 دقائق من فقدان الوعي، بحثنا عن عربة الإسعاف لكن لم تكن متواجده رغم استمرار تواجد الحكم واللاعبين في أرض الملعب".

وأكد: "وتواصلت مع مدير أمن الإسكندرية من أجل دعمنا بقوات أمن التي ساعدتنا في الخروج من الملعب الواقع داخل الشركة الخاصة بهم".

وتابع: "تواصل نادي أبو قير مع الإسعاف التي وصلت بعد 30 أو 45 دقيقة، وانتقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات القريبة بصحبة الجهاز الطبي لنادي البلدية".

وأشار: "بعد خضوع اللاعب للأشعة تبين تواجد تجمع دموي في الرأس بسبب الضربة القوية".

واسترد: "ووفقا للبروتوكول الجديد لحالات الإغماء بعد ما حدث مع أحمد رفعت، يجب وضع اللاعب المصاب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، فوجئنا أن المستشفى لا تريد تنفيذ البروتوكول، وستتعرض حياة اللاعب للخطر".

وأوضح: "مع إصرار رفض المستشفى على خضوع اللاعب للبروتوكول، حضرنا عربة إسعاف مجهزة من أجل نقله إلى مستشفى بالمحلة".

وعلق: "اللاعب الآن يخضع للملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة وفقا لبروتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة".

واختتم: "قدمنا صباح اليوم شكوى رسمية ضد نادي أبو قير للأسمدة مرفق بها كل ما حدث في واقعة التعدي علينا، لم نستطع تقديمها بالأمس بسبب حالة القلق والأحداث الصعبة".