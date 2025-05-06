عبداللاه جلال يكشف سر بكائه قبل هدف أبو تريكة "القاتل" في الصفاقسي

كتبت-هند عواد:

كشف عبداللاه جلال مدافع الأهلي السابق، سر بكائه قبل هدف محمد أبو تريكة لاعب الأحمر السابق، في شباك الصفاقسي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006.

وأحرز أبو تريكة هدف تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2006، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز الأهلي على ملعب رادس بهدف وحيد.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "أمير عبدالحميد قال إني "عيط" بسبب المكافأة وإنني أريد الزواج، كان من المفترض أن ألعب مباراة الصفاقسي وملعبتش، طوال المباراة جالس على مقاعد البدلاء أفكر فقط في البطولة التي سأحصدها مع الأهلي، والمباراة كانت صعبة جدا".

وأضاف: "في آخر 10 دقائق انهرت من البكاء، كان نفسي في البطولة، ومن ضمن الهواجس، خوفي من أن يقال إن هذا لاعب "وشه وحش علينا"، كنت أدعي طوال المباراة "يارب جول"، حتى أحرز تريكة الهدف ومن فرحتي "جريت عليه" مثلما ظهر في الفيديو".

واختتم عبداللاه: "أي لاعب احتياطي مثل الجمهور وأكثر، عكس الجهاز الفني له رؤية مختلفة ينظر إلى اللاعبين من يقف بشكل صحيح ومن خطأ، والضغوطات كلاعب داخل الملعب أفضل من خارجه".

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