"جوزيه قاللنا انتوا لسه طايرين".. عبداللاه جلال يكشف كواليس برونزية الأهلي 2006

كتبت-هند عواد:

تحدث عبداللاه جلال مدافع الأهلي السابق، عن الميدالية البرونزية الأولى التي حصدها الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2006، وكواليس تحفيز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق، للاعبين.

حقق الأهلي برونزية كأس العالم 2006 بعد الفوز على فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "عندما شارك جيل 2005 في كأس العالم للأندية ولم يحقق شيئًا في أول ظهور للأهلي في البطولة، كان ذلك دافعًا للجميع، سواء الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين، للاستعداد الجيد والتعلم من الأخطاء. خضنا معسكرًا مغلقًا لمدة أسبوعين، ولعبنا خمس مباريات بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، قبل السفر إلى المعسكر في اليابان. كنا في قمة التركيز والحماس لتعويض إخفاق الموسم الماضي".

وأضاف: "كان مانويل جوزيه يقول لنا دائمًا: صدق الشيء الذي تفعله، وإن لم تصدق، فمن الطبيعي ألا تصل إليه. أكثر كلمة كان يرددها لنا في كأس العالم هي صدق "Believe" وكان بيننا وبين التأهل إلى النهائي كان هناك هدف واحد فقط. كما استخدم نفس المبدأ لتحفيزنا في مباراة الميدالية البرونزية، وكان يقول: صدق حلمك".

وتابع: "بعد العودة من اليابان، استقللنا الأتوبيس المكشوف وسط فرحة غامرة، فقد كان إنجازًا تاريخيًا. لكن في المباراة التالية، خسرنا من الإسماعيلي على ستاد القاهرة بثلاثة أهداف دون رد. وفي تلك المباراة، تعرض أبو تريكة لإصابة في الرأس، وكان يرغب في استكمال اللعب، إلا أن جوزيه رفض، خاصة بعدما فقد الفريق محمد عبد الوهاب في بداية الموسم بسبب إصابة مشابهة".

وأوضح: "عقب المباراة، عقد جوزيه اجتماعًا معنا وقال: أنتم ما زلتم "طايرين" ولم تصلوا بعد من اليابان، وما زلتم في مرحلة الاحتفال. بدأنا بعدها استعادة التركيز، وحققنا فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بخماسية، وحسمنا لقب الدوري قبل خمس جولات من النهاية".

واختتم عبداللاه حديثه قائلاً: "كان جوزيه مدربًا مختلفًا بأسلوب خاص، إذ كان يستفز اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، وكان يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد. كذلك فينجادا، مدرب المنتخب الأولمبي، يُعد من أفضل المدربين الذين تعاملوا معنا نفسيًا باحترافية كبيرة".