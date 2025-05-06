مصطفى محمد "في عرض نقطة".. وسيناريو مرعب لجماهير الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

بعد حسم نادي باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، اشتدت المنافسة بين أندية القاع هربًا من شبح الهبوط.

ومع اقتراب الموسم من خط النهاية، يواجه نادي نانت الفرنسي، الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد، خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويمر نانت بسلسلة نتائج سلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات، وتراجع إلى المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

نانت صاحب المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة يحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر إلى نتائج منافسيه "لو هافر" و"سانت إتيان" لضمان البقاء في “ليج 1”.

نقطة واحدة تفصله "نانت" عن "لو هافر" صاحب المركز السادس عشر، وخمس نقاط عن سانت إيتيان صاحب المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

ورغم تراجع نتائج الفريق، لا يحظى مصطفى محمد بثقة المدرب الذي يشركه بديلا في الدقائق الأخيرة، إلا أن المفارقة في إجادة الأناكوندا في كل مرة لينثر سحره على أرضية الملعب مسجلا أهداف حاسمة منحت نانت الفرصة في الهروب من شبح الهبوط.

ترتيب الفريق الفرنسي المتراجع يثير تكهنات حول مستقبل مهاجم الفراعنة خاصة مع تداول أنباء عن اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مع احتمالية عودته إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

أرقام مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

عدد المباريات: 111 مباراة

عدد الدقائق: 6.280 ألف

الأهداف المسجلة: 25 هدفًا

تمريرات حاسمة: 8 اسيست