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بعد أنباء رحيله.. بيسيرو يقود مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

05:55 م الثلاثاء 06 مايو 2025

بيسيرو

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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى رحيل المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، عن القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وقال مصدر "لمصراوي" إن المدرب البرتغالي يقود مران الزمالك الجاري الآن في مقر النادي بجزيرة ميت عقبة بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة.

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي إيجابيا بنتيجة 2-2 أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

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