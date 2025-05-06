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شراكة عالمية جديدة للأهلي قبل كأس العالم للأندية

05:31 م الثلاثاء 06 مايو 2025

النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية كبرى مع منصة "FIFA Collect" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح الأهلي أول نادٍ من إفريقيا ينضم إلى هذه المنصة الرائدة، في خطوة تُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة النادي للتوسع الرقمي والتواصل مع جماهيره حول العالم.

وشهد توقيع مراسم العقد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وأمير توفيق المدير التنفيذي، ونيرة علي، مدير التسويق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية ومن شركة موديكس المسئولة عن إدارة المشروع، أنتونيو لورينزون الرئيس التنفيذي للتسويق وعمر أولريخ الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

وتعد "FIFA Collect" أسرع منصات المقتنيات الرقمية نموًا في عالم الرياضة، وقد أحدثت ثورة في التفاعل بين الأندية وجماهيرها من خلال تقديم لحظات رقمية موثّقة وقابلة للاقتناء والتبادل، تمزج بين التوثيق والابتكار الرقمي بأسلوب تفاعلي غير مسبوق.

وجاءت تلك الشراكة في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز مكانة النادي عالميًا والتعاون مع كبرى العلامات التجارية الدولية لتعظيم الإيرادات واستحداث مصادر دخل مبتكرة بالعملة الأجنبية.

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الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم
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