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"براتب ضخم".. كولر يتلقى عرضًا من الدوري الإماراتي

05:03 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 5 صورة
    مارسيل كولر مع الخطيب قبل رحيله
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    الأهلي يوجه الشكر لمارسيل كولر
  • عرض 5 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تلقي المدير الفني السويسري السابق لفريق الأهلي، مارسيل كولر، لعرض تدريب بالدوري الإماراتي بعد رحيله عن الأهلي.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" عبر تقرير لها اليوم اليوم الثلاثاء، أن أحد أندية الدوري الإماراتي قد قدمت عرضًا رسميًا لكولر لقيادة فريقها في الموسم المقبل ولكن دون أن تكشف عن اسم النادي.

وتضمن العرض، بحسب التقرير ذاته، حصول المدرب السويسري على راتب شهري يصل إلى 350 ألف يورو بالشهر.

وكان الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد بالتراضي مع كولر عقب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي من دور نصف النهائي.

يذكر أن كولر قد تولى قيادة الأهلي في سبتمبر 2022 قبل أن يرحل في أبريل 2025 بعدما قاد الفريق بـ 160 مباراة فاز خلالها بـ 108 مباراة فيما تعادل بـ 33 مباراة وخسر بـ 19 مباراة.

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