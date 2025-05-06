الإطاحة بعبد الواحد والمدرب الأقرب.. تطورات الجهاز الفني الجديد للزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك، من إعلان الجهاز الفني الجديد للفريق، مع رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الحالي، بسبب تراجع النتائج والأداء.

وتعادل الزمالك أمس الإثنين مع البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب البطولة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن مجلس إدارة النادي، يعقد اجتماعا بعد قليل، من أجل اختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق بشكل مؤقت، في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن معتمد جمال مدرب الفريق السابق، هو الأقرب حتى الآن لشغل المدير الفني المؤقت، وهناك عدد أيضا من المرشحين منهم عبدالحميد بسيوني.

وأكمل المصدر، أن مجلس الإدارة استقر على رحيل عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، من منصبه ومعه الجهاز الإداري بالكامل في ظل خطة التطوير الشاملة لفريق الكرة.

وأختتم المصدر، أن هناك مفاضلة حاليا داخل مجلس الإدارة بين الثلاثي عبد الحليم علي ومحمد أبو العلا وأحمد عيد عبدالملك، للاختيار بينهما، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة.