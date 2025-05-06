كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر موقف اتحاد الكرة من المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العرب المقرر استضافة قطر لها خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن اتحاد الكرة ليس أمامه خيار ليرفض بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة كافة الاتحادات العربية بالمسابقة.

ونوه المصدر ذاته إلى أن اتاحد الكرة يدرس طريقة مشاركته بالبطولة لأن قوام المنتخب الأساسي لن يكون متواجدًا لرفض الأندية الأوروبية ترك لاعبيها في فترات خارج أيام فيفا:"هناك اتجاه للمشاركة بمنتخب رديف مثل منتخب المحليين مع تدعيمهب عناصر من قوان المنتخب الأول".

ولفت المصدر الإنتباه إلى أن اتحاد الكرة سيُعطي للمدير الفني الحالي للمنتخب حسام حسن حال رغبته في قيادة المنتخب بالبطولة أو تعويضه بمدرب آخر خلالها.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"الأقرب المشاركة في البطولة بطريقة تشبه التي حدثت في آخر ظهور لنا بها حين كان يدرب المنتخب البرتغالي كيروش وجلعها استعداد جيد قبل أمم أفريقيا التي تقام في المغرب بعد نهاية البطولة العربية بأيام".

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