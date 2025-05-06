"مصري محترف بأوروبا".. الأهلي يتم اتفاقه مع صفقة لتدعيم صفوف اليد

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن توصلهم لاتفاق رسمي مع المحترف المصري بصفوف دينامو بوخاريست الروماني علي زين لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الإعارة ستكون لمدة شهر؛ ليشارك زين ببطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد.

وكان دينامو بوخارست قد توّج خلال الموسم الجاري 2024/25 بلقب الدوري الروماني لكرة اليد وكذلك كأس اليد.

ويستضيف الأهلي دور نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد يوم 12 مايو المقبل، فيما يقام نهائي البطولة وتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي 13 من نفس الشهر.‏

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