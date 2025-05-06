ظهر في 3 أفلام وصاحب رقم قياسي.. محطات عن صالح سليم في ذكري وفاته

كتب- محمد عبدالهادي:

في السادس من مايو كل عام، تسترجع جماهير الكرة المصرية، خاصة عشاق النادي الأهلي، ذكرى رحيل رمز من رموز الرياضة المصرية، صالح سليم، أحد صناع تاريخ النادي الأهلي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، مسيرة ومحطات صالح سليم في عالم كرة القدم والسينما كالتالي:

متي ولد صالح سليم وبدأ كرة القدم؟

وُلد صالح علي سليم في 11 سبتمبر 1930 بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وسط أسرة مثقفة، وكان والده الدكتور علي سليم من أوائل الأطباء المصريين، تلقى تعليمه في مدرستي الأورمان وفيكتوريا كولدج، وهناك بدأت تتشكل موهبته الكروية.

انضم لناشئي الأهلي عام 1944، ثم شارك في أول مباراة ودية مع الفريق الأول عام 1948 أمام المصري، وسجل خلالها هدف الفوز، لتبدأ مسيرة لا تُنسى مع القلعة الحمراء.

مسيرة كروية حافلة بالأرقام لصالح سليم

لعب صالح سليم للأهلي 19 موسمًا متتاليًا، سجل 78 هدفًا في الدوري المصري، ويُعد من أفضل الهدافين في تاريخ النادي.

في موسم 1957-1958، حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله 7 أهداف في مباراة واحدة أمام الإسماعيلي، وهو رقم صامد حتى اليوم.

كما قاد الأهلي للفوز بـ11 بطولة دوري و8 بطولات كأس مصر.

ساهم في تتويج منتخب مصر بـكأس الأمم الإفريقية 1959.

متي احترف صالح سليم في أوروبا؟

في عام 1962، احترف صالح سليم في نادي "جراتس" النمساوي لمدة موسم واحد، سجل خلاله 9 أهداف، ليكون من أوائل اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا، ثم عاد مجددًا إلى الأهلي.

هل كان صالح سليم ممثل؟

لمع اسم صالح سليم أيضًا في السينما خلال الستينيات، رغم قصر تجربته، وشارك في ثلاثة أفلام:

1. "السبع بنات" (1961)

2. "الشموع السوداء" (1962) – أشهر أدواره، أمام نجاة الصغيرة، جسّد فيه شخصية الشاعر الكفيف أحمد.

3. "الباب المفتوح" (1963) – أمام فاتن حمامة.

ورغم النجاح الجماهيري، قرر الابتعاد عن الفن، مفضلًا التركيز في عمله الرياضي.

متي اعتزل صالح سليم كرة القدم؟

اعتزل صالح سليم كرة القدم عام 1966، لكنه لم يبتعد عن الأهلي، بل بدأ مسيرة إدارية عظيمة:

انتُخب رئيسًا للنادي الأهلي لأول مرة عام 1980. ثم خسر انتخابات 1988، ثم عاد لرئاسة النادي عام 1992 وحتى وفاته، وهو من رسّخ مفهوم "الأهلي فوق الجميع".

متي توفي صالح سليم؟

في 6 مايو 2002، رحل صالح سليم عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.