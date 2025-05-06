مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

سيراليون - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"حل مجلس مرتضى".. تعليق ناري من أمير مرتضى على إيقاف قيد الزمالك

02:53 م الثلاثاء 06 مايو 2025

أمير مرتضى منصور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق، بفريق الزمالك، على إيقاف قيد النادي الأبيض، بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب الديون الخارجية من اللاعبين والمدربين السابقين.

ونشر أمير مرتضى صورة لخبر إيقاف قيد نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "توضيح .. تم حل مجلس مرتضى منصور 29\11\2020، بعد نهائي القرن".

وأضاف: "تمت إقالة باتشيكو 12\3\2021 من قبل اللجنة المعينة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تلقى إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب مستحقات البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، البالغة 800 ألف دولار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمير مرتضى الزمالك إيقاف قيد الزمالك فيفا نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)