"حل مجلس مرتضى".. تعليق ناري من أمير مرتضى على إيقاف قيد الزمالك

كتب- محمد خيري:

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق، بفريق الزمالك، على إيقاف قيد النادي الأبيض، بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب الديون الخارجية من اللاعبين والمدربين السابقين.

ونشر أمير مرتضى صورة لخبر إيقاف قيد نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "توضيح .. تم حل مجلس مرتضى منصور 29\11\2020، بعد نهائي القرن".

وأضاف: "تمت إقالة باتشيكو 12\3\2021 من قبل اللجنة المعينة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تلقى إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب مستحقات البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، البالغة 800 ألف دولار.