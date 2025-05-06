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“لم يتم إبلاغ بيسيرو".. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

02:25 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الذي يبحث عنه مجلس الإدارة، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الحالي.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، عقب التعادل أمس مع البنك الأهلي بنتيجة 2\2، والابتعاد بشكل كبيرة عن المنافسة على بطولة الدوري المصري.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حتى هذه اللحظة لم يتم اخطار بيسيرو بإقالته والمدرب سيقود مران فريق الزمالك الساعة 5".

أكمل: "‏المجلس لم يستقر على اسم المدير الفني الذي سيتولى المرحلة الانتقالية.. وهناك أسماء تم طرحها".

أوضح: "طارق مصطفى المطلب الأول للمجلس لكنه مرتبط بتعاقد مع البنك وبحسب تصريحات اللواء أشرف نصار معي بالأمس فهو متمسك بالمدرب لفرصة الكبيرة في انتزاع مقعد للمشاركة في الكونفيدرالية".

وأضاف: "‏الاسم الثاني هو كابتن أيمن الرمادي ولم يحدث توافق تام عليه حتى اللحظة".

وأردف: "‏المجلس سينعقد اليوم لحسم الملف واختيار الجهاز الفني الذي سيتولى المهمة".

واختتم تصريحاته: "‏اللافت للنظر أن اسم معتمد جمال لم يطرح وهو افضل من حققوا نتائج في الفترة الأخيرة عندما تولى المهمة مؤقتا".

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