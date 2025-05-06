القاهرة ـ مراسل مصراوي:

طالب النادي المصري من رابطة الأندية المصرية المحترفة تطبيق عقوبة على جماهير النادي الأهلي؛ لتوجيههم السباب الجماعي ضدهم ومدينتهم خلال مباراة حرس الحدود.

الأهلي كان قد فاز بخماسية نظيفة على نظيره حرس الحدود مساء أول أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاء ذلك خلال استفسار من النادي المصري إلى رابطة الأندية لطلب تطبيق اللائحة بداعِ وجود "تجاوزات لفظية وسباب الجماعي وهتافات من جماهير الأهلي ضد المصري ومدينة بورسعيد خلال مباراة حرس الحدود".

وأوضح النادي المصري، عبر البيان ذاته، أنه ينتظر قرار رابطة الأندية بتطبيق اللائحة على جماهير الأهلي، بحرمان النادي الأحمر من مشجعيه لمباراتين على الأقل، وهي نفس العقوبة التي تم توقيعها على الزمالك بداعي ارتكاب نفس المخالفة في الجولة السابقة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره المصري مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري.

اقرأ أيضًا:

"أما النعاج فتنتظر".. رسالة غامضة من ممدوح عباس

"قضية تانيه غير بوطيب".. أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد 3 فترات