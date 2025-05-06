"قضية تانيه غير بوطيب".. أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد 3 فترات

كتب- محمد خيري

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي يعمل في الوقت الحالي على تدبير مستحقات كل من المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق لسدادها ورفع عقوبة إيقاف القيد في وقت كافٍ قبل موعد فتح باب القيد للموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك تلقى اليوم إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لمدة 3 فترات، وضرورة سداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة،.

ويُعَدّ إخطار "فيفا" إجراءً طبيعياً متبعاً بعد صدور حكم المحكمة الرياضية ورفض استئناف نادي الزمالك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وتضمّن إخطار "فيفا" إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى سداد مستحقات المدير الفني السابق، على أن يكون إيقاف القيد بحد أقصى ثلاث فترات قيد كاملة ومتتالية في حال عدم السداد.