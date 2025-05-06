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رئيس البنك الأهلي يكشف موقفه من تدريب طارق مصطفى للزمالك

01:18 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    طارق مصطفى
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    طارق مصطفى
  • عرض 4 صورة
    طارق مصطفى
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار، حقيقة رحيل طارق مصطفى المدير الفني لفريقه لتدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال ناصر، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء الإثنين:"لم يحدث أي تواصل رسمي أو ودي معنا أو مع طارق مصطفى ليتولى تدريب الزمالك لذا فهو مستمر معنا".

وشدد رئيس نادي البنك الأهلي على أهمية استمرار طارق مصطفى على رأس القيادة الفنية لفريقهم، معللاً:"طارق مصطفى بالنسبة لنا مدرب مهم وهناك انسجام بيننا، وهناك اتفاق على مشروع بيننا في الموسمين المقبلين".

ونفى أشرف نصار كذلك رحيل مهاجم فريقه أسامة فيصل بنهاية الموسم الحالي عن الفريق:"مستمر ولن يرحل فلا يوجد عروض له".

وأتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن هدفهم هو التواجد في المربع الذهبي للمشاركة ببطولة الكونفدرالية:"وكذلك أمامنا بطولة كأس عاصمة مصر والذي يؤهل إلى كأس السوبر المصري".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

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طارق مصطفى الزمالك البنك الأهلي
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