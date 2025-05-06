رغم موافقته.. عقبتان أمام تولي طارق مصطفى تدريب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مقرب من طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، موقفه النهائي من تولي تدريب فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

واستقر نادي الزمالك على رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمس مع البنك الأهلي، بنتيجة 2\2، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والابتعاد عن المنافسة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن طارق مصطفى رحب ووافق على تولي تدريب الزمالك، خاصة وأنه أحد أبناء النادي ولكن هناك عقبات في حسم الأمور.

وأضاف المصدر، أن إدارة نادي البنك الأهلي، رفضت رحيل طارق مصطفى، في ظل صعوبة التوقيت، ودخول الفريق في المنافسة بقوة على التواجد في المربع الذهبي، والمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وأكمل المصدر، أن العقبة الثانية، هي اللوائح التي تمنع المدرب من تولي فريق آخر حال رحيله، ولابد من إقالته من قبل النادي، حتى يستطيع تولي تدريب فريق آخر.