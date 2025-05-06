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"أما النعاج فتنتظر".. رسالة غامضة من ممدوح عباس

12:42 م الثلاثاء 06 مايو 2025

ممدوح عباس

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كتب- محمد خيري:
وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي، دون توضيح التفسير.

وكتب ممدوح عبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "النسور تنقض على فرائسها من النعاج أما النعاج فتنتظر أن تنقض عليها النسور".

جدير بالذكر، أن ممدوح عباس يعد أكبر رجال الأعمال الداعمين لنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، ويساهم أيضا في صرف مستحقات بعض اللاعبين، والعمال داخل النادي.

وكان ممدوح عباس أكبر الداعمين لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، وحرص على التواجد داخل النادي وانتخابهم رغم حالته الصحية الصعبة.

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ممدوح عباس رسالة ممدوح عباس نادي الزمالك
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