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هل فقد الزمالك فرصه في الدوري بعد التعادل أمام البنك الأهلي؟

12:35 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 9 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعثر فريق الزمالك مجددًا بمسيرته في الموسم الحالي من بطولة الدوري بعدما تعادل بهدفين لمثلهما مع مستضيفه البنك الأهلي مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.

الزمالك كان قد تعادل سلبيًا خلال مباراته بالجولة الثالثة مع مستضيفه المصري وهي النتائج التي جعلته يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويتبقى للزمالك خلال الموسم الجاري 4 مباريات أي ما يعادل 12 نقطة وهنا يعني أن أقصى عدد نقاط قد يصله الفريق الأبيض هو 52 نقطة.

وهنا إذ حقق بيراميدز فوزين من أصل الأربع مباريات المتبقية له سيكون قد جمع 6 نقاط ووصل إلى النقطة (53) وحال فوزه بالأربع مباريات المتبقية له وبينهن مباراة الزمالك سيصل إلى النقطة (59).

ويمتلك بذلك فريق القلعة البيضاء فرصة في التتويج بالدوري حتى وإن كانت صعبة.

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