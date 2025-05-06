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في ظل اقتراب رحيله.. ماذا قدم بيسيرو مع الزمالك؟

12:17 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر نادي الزمالك على إقالة المدير الفني البرتغالي لفريقه الأول لكرة القدم جوزيه بيسيرو على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

الزمالك كان قد تعاقد مع بيسيرو في فبراير الماضي خلفًا لمواطنه جوزيه جوميز الذي رحلّ لتدريب فريق الفتح السعودي.

وقاد بيسيرو الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات فاز في 6 مواجهات منهن وتعادل في مثلهن وخسر في واحدة وهي الخسارة التي تسببت في وداع فريق الزمالك لبطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي بعدما تعادل سلبيًا في الذهاب وخسر بهدف نظيف في الإياب.

وعلى مستوى الدوري فقاد الزمالك بـ 8 مباريات (24 نقطة) حصد منهم على (14) نقطة بواقع 3 انتصارات و 5 تعادلات ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأخلي الوصيف و 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وهي المباريات التي تضمنها فوز اعتباري على الأهلي بثلاثية نظيفة بعدما لم يخض لاعبو القلعة الحمراء المباراة.

وقاد بيسيرو الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر بـ 3 مباريات ليصعد به لدور النهائي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، وبرباعية مقابل هدفين على سموحة في دور ربع النهائي وبهدفين مقابل هدف على سيراميكا كليوباترا بدور نصف النهائي.

وينتظر الزمالك مواجهة في نهائي كأس مصر أمام نظيره بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة.

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