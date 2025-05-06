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"الأهلي يمشي براحته بتقارنه ليه بالزمالك؟".. تعليق ناري من شوبير على رحيل بيسيرو

11:58 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك
  • عرض 9 صورة
    بيسيرو
  • عرض 9 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 9 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 9 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 9 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو وكولر
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    جوزيه بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أنباء رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، بعد تعادل الأبيض أمس مع البنك الأهلي 2\2، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "بالمناسبة أحد الأصدقاء بيقولي طيب بيسيرو مدرب فاشل عشان كدا هيمشي، طب وكولر اللي شرطه الجزائي أكتر من الفلوس اللي على الزمالك كلها".

أكمل: "طيب وماله؟ بس الأهلي هيقدر يدفع، الأهلي معندوش إيقاف قيد، الأهلي معندوش مشكلة مع الفيفا".

أوضح: "الناس في الأهلي، عندهم إمكانيات انهم يدفعوا، الناس حسوا أن ده الوقت المناسب لتغيير المدرب".

واختتم تصريحاته: "دي متضايقش، ايه وجه المقارنة هنا بين الأهلي والزمالك؟، لأنها مش موجودة، كل نادي عنده إمكانياته".

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