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هل أخطر الزمالك بيسيرو بالرحيل رسميا؟ مصدر يوضح

11:33 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة إخطار البرتغالي جوزيه بيسيرو بالرحيل عن الفريق بشكل رسمي، بعد التعادل أمس مع البنك الأهلي 2\2 في الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك لم يتواصل مع وكيل بيسيرو، كما تردد في الساعات الماضية، لإخطاره بالرحيل عن الفريق.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك، في انعقاد مستمر، هناك استقرار على رحيل المدير الفني البرتغالي نعم، ولكن عقب الاتفاق مع المدرب البديل.

وتعادل الزمالك أمس مع فريق البنك الأهلي 2\2، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز، ومن قبل تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعد بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

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