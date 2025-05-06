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"هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

10:50 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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كتب- محمد خيري:

وجه التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير البيضاء، بعد التعادل أمس الإثنين، مع البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الجزيري في ستوري له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كنا نتمنى تحقيق الفوز الذي يليق بتوقعاتكم ودعمكم المستمر، لكن هذه أحكام كرة القدم".

وأضاف: "نعلم أن العمل الجماعي والتعاون هو السبيل لتحقيق النجاح، ونقدر تفهمكم ودعمكم المستمر في كل الظروف".

وأختتم تصريحاته: "معًا لتحقيق الأفضل دائمًا".

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعد بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

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