رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك، من إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول، بسبب تراجع النتائج والابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك أمس مع فريق البنك الأهلي 2\2، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز، ومن قبل تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاستقرار فيه على إقالة المدير الفني البرتغالي، بسبب النتائج السيئة، واختيار البديل اليوم بشكل رسمي.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد بيسيرو، خاصة وأنه حتى نهاية الموسم فقط، ولكن يتبقى للمدير الفني مستحقات تقدر بشهرين حوالي 140 ألف دولار، ما يقدر بـ 7 ملايين جنيه مصري، بخلاف الشهر الحالي، في ظل أن راتب المدرب في الشهر بقيمة 70 ألف دولار.

وأختتم المصدر، أنه سيتم اليوم عقد جلسة مع بيسيرو، من أجل الاتفاق على انهاء مشواره مع الأبيض بشكل ودي، خاصة وأن الفريق متراجع للغاية على مستوى النتائج والأداء.