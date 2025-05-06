وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد

كشف دينو لامبرتي، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، حقيقة التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال وكيل كولر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"التقدم بشكوى إلى فيفا؟ للأمانة أتساءل أحيانًا عن مدى إبداع بعض الصحفيين المصريين، خاصة عندما يتعلق الأمر باختراع القصص".

وأضاف لامبرتي: "لا هذا غير صحيح على الإطلاق، لم يقدم مارسيل كولر أي شكوى إلى فيفا"ولكن فيما يتعليق بالشرطة الجزائي قال: "لا أتحدث علنًا عن الشؤون الداخلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفاصيل العقد، احترامًا للنادي وجماهيره وكولر، لا أعتقد أنه من المناسب التعليق على هذه الموضوعات عبر وسائل الإعلام".

وأتم وكيل المدرب السويسري تصريحاته بقوله: "في النهاية هناك شيء واحد مهم، الأهلي لا يزال ناجحًا حتى بدون كولر، كل شيء آخر ثانوي".

وكان الأهلي قد أنهى تعاقده مع كولر بعد وداع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

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