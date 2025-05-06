مصدر يكشف لمصراوي المدرب الأقرب لقيادة الزمالك حال رحيل بسيرو

كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر عن المدرب الأقرب لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا حال الاستقرار على رحيل البرتغالي بيسيرو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إن المدرب العام بجهاز بسيرو أيمن عبدالعزيز سيكون الأقرب لقيادة المباراة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي إلى أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد دعا لاجتماع طاريء بعد التعادل مع البنك الاهلي وقبله المصري واستمرار نزيف النقاط والابتعاد عن المنافسة بشكل كبير.

الزمالك كان قد تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة (40) في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و5نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، فيما رفع التعادل رصيد البنك الأهلي عند النقطة 33 في المركز الخامس.

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