ختام مشواره.. هل يشارك زيزو مع الزمالك في نهائي الكأس؟

يترقب الجميع في الوقت الحالي، مصير مشاركة أحمد سيد زيزو، مع نادي الزمالك في المباريات المقبلة، عقب عودته مرة أخرى للتدريبات داخل النادي.

زيزو عاد للمشاركة في تدريبات الزمالك مرة أخرى، بعد انقطاع حوالي 26 يوما، حيث حضر لمقر النادي الأبيض من أول أمس الأحد وأمس الإثنين، وخاض تدريبات مع المستبعدين.

وتدور التساؤلات حاليا، من البعض حول إمكانية مشاركة زيزو في المباريات المقبلة مع الزمالك، بعدما انتظم في التدريبات، وربما يخضع لبرنامج بدني تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيزه.

الزمالك ينتظر بعض التحديات في الفترة المقبلة، في ظل منافسته على بطولة الدوري المصري، أو الحصول على المركز الثاني، فضلا عن مواجهة بيراميدز يوم 5 يونيو في نهائي كأس مصر.

هل يشارك زيزو مع الزمالك في نهائي الكأس؟

وفي المقابل، أوضح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، إمكانية مشاركة زيزو في المباريات المقبلة ونهائي كأس مصر، في ختام مشواره مع الأبيض، مؤكدا أن الأمر صعب للغاية، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده، واقترابه من الانتقال للنادي الأهلي.

وأضاف المصدر، أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة في التدريبات في الفترة الماضية ستكون من ضمن الأسباب التي تمنعه من المشاركة في المباريات، بجانب الخوف من غضب الجماهير ضد اللاعب حال مشاركته في المباريات.