بعد تعديل نهائي الكأس.. تحرك جديد من بيراميدز لإنقاذ نهائي دوري الأبطال

تحرك نادي بيراميدز، بشكل رسمي من أجل تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري بسبب المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يواجه صنداونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الذهاب يوم 24 مايو الحالي، بجنوب أفريقيا، وفي الإياب على ملعب الدفاع الجوي يوم 1 يونيو المقبل.

بيراميدز اعترض من قبل على موعد مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، التي كان تحدد لها يوم 20 مايو الجاري، مع إقامة مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 24، وهو ما قوبل بالموافقة وتم تأجيل المباراة ليوم 5 يونيو.

وفي المقابل، طالب بيراميدز في الساعات الماضية، تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري المقرر لها يوم 28، للتجهيز بالشكل المطلوب لمباراة إياب نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز المقرر لها يوم 1 يونيو.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طلب النادي تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا؛ بسبب ارتباطه بمباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يرى أن الفارق الزمني بين توقيت المباراتين ثلاث أيام غير كافي، خشية من تعرض اللاعبين للإصابة أو الإجهاد، ولابد من مراعاة مشاركته في البطولة باسم مصر.