حكم دولي سابق لمصراوي: ركلة جزاء البنك الأهلي أمام الزمالك صحيحة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الحكم الدولي السابق، توفيق السيد، إن ركلة الجزاء التي حصل عليها البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك كانت صحيحة.

وتعادل فريق البنك الأهلي بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي استضاف بها نظيره الزمالك مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.

وعلل السيد رأيه في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة بقوله:"هي ركلة جزاء صحيحة لسببين الأولى لمس الكرة ليد ناصر منسي وهنا طالما تم احتسابها فكان عليه احتساب ركلة جزاء للزمالك، والثانية هي ارتطام يد لاعب الزمالك بوجه لاعب البنك الأهلي".

وأتم الحكم الدولي السابق تصريحاته بقوله:"ولكن حكم الفيديو أظهر الكرة التي لمست بيد ناصر منسي وهي ركلة جزاء صحيحة".

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