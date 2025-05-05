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حكم دولي سابق يكشف لمصراوي ركلة جزاء للزمالك لم تُحتسب أمام البنك الأهلي

11:20 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الحكم الدولي السابق، توفيق السيد، إن الزمالك استحق ركلة جزاء لم تُحتسسب له خلال مباراته أمام نظيره البنك الأهلي.

الزمالك كان قد تعادل بهدفين لمثلهما مع مستضيفه البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وعلل توفيق السيد رأيه في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة:"لاعب البنك الأهلي كان يرى الكرة ويده كانت ليس بالوضع الطبيعي والكرة لم تكن مفاجآة للاعب لذا كان بإمكانه تفاديها".

وأتم الحكم تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكم كان لابد أن يحتسب الكرة ركلة جزاء للزمالك.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة (40) في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و5نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، فيما رفع التعادل رصيد البنك الأهلي عند النقطة 33 في المركز الخامس.

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حكم دولي سابق لمصراوي: ركلة جزاء البنك الأهلي أمام الزمالك صحيحة

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