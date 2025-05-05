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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل أمام البنك الأهلي

11:03 م الإثنين 05 مايو 2025

الزمالك

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كتب - محمد عبد السلام:
تعادل فريق الزمالك بهدفين لمثلهما مع نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بالجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.
ويستعد الزمالك لمواجنة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في الدوري المصري موسم 2024/2025.
ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 9 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب.
ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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